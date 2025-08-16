Раскрыто будущее диалога по обмену территориями на Украине

Политолог Дмитрий Суслов: Путин и Трамп могли обсуждать вывод ВСУ из ДНР

На саммите на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли обсуждать обмен территориями, в том числе вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Вопрос о выводе украинских подразделений с территории ДНР, вероятно, активно обсуждался», — отметил он, добавив, что конкретные договоренности двух лидеров на данный момент неизвестны.

При этом политолог подчеркнул, что Россия исключает уход с территорий, которые она считает своей частью согласно Конституции. «Никакого вывода российских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей быть не может», — указал он, не исключив, однако, обсуждение будущего частей Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, которые контролируют Вооруженные силы России.

Незадолго до этого Суслов также объяснил отказ Путина и Трампа отвечать на вопросы журналистов на саммите. По его мнению, они хотели избежать провокаций со стороны СМИ.