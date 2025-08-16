Мир
Отказ Путина и Трампа отвечать на вопросы журналистов на саммите объяснили

Политолог Дмитрий Суслов: Путин и Трамп хотели избежать провокационных вопросов
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп хотели избежать провокационных вопросов и поэтому на пресс-конференции ограничились собственными выступлениями. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Вопросы журналистов осложнили бы дальнейший переговорный процесс: они наверняка были бы провокационными и эмоциональными», — объяснил он.

По словам политолога, важные переговоры «любят тишину». Президенты России и США хотели сформировать благоприятные условия для дальнейших контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейцами, а раскрытие деталей договоренностей могло бы этому помешать. В любом случае отмена обеда и сжатая пресс-конференция ни в коем случае не означают провала переговоров, резюмировал эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов назвал важную деталь саммита на Аляске. По его мнению, это был равный разговор двух великих держав.

