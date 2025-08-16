Политолог назвал одну деталь встречи Путина и Трампа

Политолог Дмитрий Суслов: Саммит Путина и Трампа стал встречей великих держав

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал равной встречей великих держав. На эту деталь в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Даже антураж встречи — ковровые дорожки и авиапарад — подчеркивал, что это саммит равных игроков», — отметил он.

При этом более важно, что встреча Путина и Трампа свидетельствует о формировании нового миропорядка. Политолог предполагает, что военные конфликты будут урегулироваться через диалог великих держав. Остальные игроки — Украина и Европа — остаются лишь статистами и наблюдателями, объяснил он.

Дмитрий Суслов также раскрыл главный итог саммита России и США. По его словам, диалог по украинскому урегулированию шел в выгодном Москве ключе.