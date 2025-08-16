Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 16 августа 2025МирЭксклюзив

Политолог назвал одну деталь встречи Путина и Трампа

Политолог Дмитрий Суслов: Саммит Путина и Трампа стал встречей великих держав
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал равной встречей великих держав. На эту деталь в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Даже антураж встречи — ковровые дорожки и авиапарад — подчеркивал, что это саммит равных игроков», — отметил он.

При этом более важно, что встреча Путина и Трампа свидетельствует о формировании нового миропорядка. Политолог предполагает, что военные конфликты будут урегулироваться через диалог великих держав. Остальные игроки — Украина и Европа — остаются лишь статистами и наблюдателями, объяснил он.

Дмитрий Суслов также раскрыл главный итог саммита России и США. По его словам, диалог по украинскому урегулированию шел в выгодном Москве ключе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Блогерша описала еду в Латинской Америке фразой «опасно для русского туриста»

    Жителей мегаполиса предупредили о повышенном риске смертельно опасного заболевания сердца

    Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

    Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Политолог назвал одну деталь встречи Путина и Трампа

    Краткость встречи Путина и Трампа объяснили

    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

    В Германии заявили о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине

    Чиновника из приграничного региона России арестовали по делу о растрате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости