Ключевые итоги саммита Путина и Трампа раскрыли

Политолог Дмитрий Суслов: Путин вел диалог по Украине в выгодном России формате

Ключевым итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало ведение диалога по Украине в выгодном Москве формате. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Путину удалось перевести дискуссию по Украине в наиболее выгодный (и единственно приемлемый) для России формат», — раскрыл он.

По словам политолога, Россия всегда настаивала, что сначала нужно договориться о параметрах окончательного урегулирования на Украине, а уже потом прекращать огонь. Поэтому важно вести переговоры с учетом того, что перемирие является не его отправной точкой, а итоговым результатом. Именно с этой позицией, по-видимому, согласился Дональд Трамп, полагает эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов назвал условие прекращение огня на Украине. По его мнению, оно станет возможно, когда президент Украины Владимир Зеленский примет договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа.