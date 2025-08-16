Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 16 августа 2025МирЭксклюзив

Названо главное условие перемирия на Украине после саммита на Аляске

Политолог Суслов: Для перемирия Европа и Зеленский должны принять условия Трампа
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Главным условием перемирие на Украине остается принятие президентом страны Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы договоренностей, которых достигли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Перемирие станет возможным только тогда, когда Владимир Зеленский и европейские лидеры примут российско-американские договоренности», — подчеркнул он.

При этом, по мнению политолога, Россия и США также должны достичь договоренностей по оставшимся вопросам в контексте украинского урегулирования. На данный момент они пришли к согласию по большинству из них, поэтому для достижения полного консенсуса еще потребуется время. Тем не менее по мирному урегулированию решение теперь остается за Зеленским, заключил эксперт.

Ранее политический аналитик Павел Дубравский оценил итоги саммита на Аляске для Дональда Трампа одним словом. По его мнению, американский лидер остался разочарован позицией Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Спецпредставитель Путина рассказал об увиденном им перед саммитом на Аляске хорошем знаке

    В Киеве назвали условие для начала переговоров

    Зеленский в разговоре с Трампом назвал альтернативу трехстороннему саммиту

    Премьер Британии пригрозил России после саммита на Аляске

    В ЕС задумались о смягчении санкций против России

    Число поступивших в школы Центральной России детей мигрантов снизилось в несколько раз

    Названо главное условие перемирия на Украине после саммита на Аляске

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости