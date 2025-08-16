Названо главное условие перемирия на Украине после саммита на Аляске

Политолог Суслов: Для перемирия Европа и Зеленский должны принять условия Трампа

Главным условием перемирие на Украине остается принятие президентом страны Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы договоренностей, которых достигли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Перемирие станет возможным только тогда, когда Владимир Зеленский и европейские лидеры примут российско-американские договоренности», — подчеркнул он.

При этом, по мнению политолога, Россия и США также должны достичь договоренностей по оставшимся вопросам в контексте украинского урегулирования. На данный момент они пришли к согласию по большинству из них, поэтому для достижения полного консенсуса еще потребуется время. Тем не менее по мирному урегулированию решение теперь остается за Зеленским, заключил эксперт.

