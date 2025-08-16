Мир
Результаты переговоров с Путиным для Трампа оценили одной фразой

Политолог Павел Дубравский: Трамп остался разочарован после встречи с Путиным
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп остался разочарован после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Он [Трамп] не получил ни малой, ни большой победы», — объяснил он.

При этом американский лидер не стал объявлять о выходе из переговорного процесса. Тем не менее уже сейчас понятно, что президент России оказался в более выигрышной позиции, считает политолог.

Ранее Павел Дубравский объяснил сильную сторону Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом. По его мнению, российскому лидеру удалось достичь поставленных целей.

