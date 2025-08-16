Названа сильная сторона Путина на переговорах с Трампом

Политолог Павел Дубравский: Россия выглядела сильнее на переговорах с США

Президент России Владимир Путина выглядел сильнее на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, поскольку он добился своих целей. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Дождемся завтра. Но пока Россия на переговорах выглядела сильнее», — заметил он.

По словам политолога, российский лидер обозначил позиции по украинскому конфликту, от которых отступать не намерен. Среди этих принципов главную роль играет вопрос территорий, находящихся под контролем России, в том числе их международное признание. При этом Владимир Путин подчеркивал, что несмотря на это он считает выгодным сотрудничество с США.

Ранее Дональд Трамп рассказал о позиции Владимира Путина по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что президент России заинтересован в завершении военных действий.

