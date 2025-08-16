Мир
Посол высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США

Посол Дарчиев: Процесс восстановления авиасообщения между Россией и США идет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами Америки идет, однако хотелось бы, чтобы он шел быстрее. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне» — отметил посол.

Помимо этого, по его словам, в скором времени произойдут новые консультации относительно устранения раздражителей в двусторонних отношениях между Россией и США.

Ранее Дарчиев рассказал о настроении перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По словам дипломата, настроение отличное.

