Путин описал личную встречу с Трампом

Путин о встрече с Трампом: Это был очень откровенный и содержательный разговор

Разговор с президентом США Дональдом Трампом был очень откровенный и содержательный. Так российский лидер Владимир Путин описал свою личную встречу с главой Белого дома, его слова приводит Кремль.

«Хочу сразу отметить, что этот визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям взаимодействия наших стран (...). Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, приблизил нас к нужным решениям», — подчеркнул глава государства.

Путин указал также на то, что Россия и США давно напрямую не вели переговоры на высшем уровне. Он отметил, что в ходе диалога с Трампом у российской стороны «была возможность спокойно, детально еще раз изложить свою позицию». Президент добавил, Москва «с уважением относится и к позиции американской администрации, которая хочет скорейшего прекращения боевых действий» на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.