02:03, 16 августа 2025

Путин оценил отношения России с США при Байдене

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил отношения РФ с США при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Отношения РФ и США за последние четыре года скатились до самой низшей точки со времен холодной войны», — сказал он.

Путин также отметил, что он пытался убедить Байдена не доводить до ситуации, которая приведет к «тяжелым последствиям». Он согласился с утверждением Трампа о том, что если бы он был президентом, то конфликта на Украине бы не произошло.

Ранее Путин оценил переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере.

