Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:52, 16 августа 2025Силовые структуры

Россиянка подала более 20 заявлений на избивающего ее бывшего мужа и не получила помощи

Жительница Башкортостана подала более 20 заявлений на избивающего ее экс-мужа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительница Башкортостана подала более 20 заявлений в полицию на избивающего ее бывшего мужа и так и не получила помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что Лилия из Салавата развелась в Евгением в 2022 году и первое время общалась с ним нейтрально. Однако в 2024-м мужчина стал проявлять агрессию: избивал ее, преследовал по городу, выламывал ее дверь. Экс-супруг также брал у Лилии деньги в размере 700 тысяч рублей, пригрозив ей расправой.

Напуганная россиянка написала множество заявлений, но реакции не получила. Она также пыталась добиться опеки над детьми, поскольку те сами не хотят проводить время с отцом. Однако пока что им приходится встречаться с Евгением.

Ранее житель Нефтекамска зверски избил жену и три дня не решался вызвать ей скорую помощь. Когда женщине наконец удалось получить медицинскую помощь, у нее диагностировали разрыв мочевого пузыря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

    Трамп допустил согласие России на одно решение по Украине

    Россиянка подала более 20 заявлений на избивающего ее бывшего мужа и не получила помощи

    Овечкин и еще трое россиян попали в сборную лучших игроков НХЛ

    Госдеп США оставил в отеле секретные данные по встрече Путина и Трампа

    Украина попыталась атаковать центральный регион России

    Во Франции высказались о дипломатической изоляции России

    Стало известно о пропаже группы мобилизованных солдат ВСУ

    Мерц испугался новой перепалки Зеленского с Трампом

    Пилот решил помешать бывшей девушке засудить его и обвинил ее в попытке взорвать самолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости