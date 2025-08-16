Россиянка подала более 20 заявлений на избивающего ее бывшего мужа и не получила помощи

Жительница Башкортостана подала более 20 заявлений в полицию на избивающего ее бывшего мужа и так и не получила помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что Лилия из Салавата развелась в Евгением в 2022 году и первое время общалась с ним нейтрально. Однако в 2024-м мужчина стал проявлять агрессию: избивал ее, преследовал по городу, выламывал ее дверь. Экс-супруг также брал у Лилии деньги в размере 700 тысяч рублей, пригрозив ей расправой.

Напуганная россиянка написала множество заявлений, но реакции не получила. Она также пыталась добиться опеки над детьми, поскольку те сами не хотят проводить время с отцом. Однако пока что им приходится встречаться с Евгением.

