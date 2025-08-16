Боец Нацгвардии Украины сдал ВС России координаты замучивших его сослуживцев

Боец из 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины из мести сдал Вооруженным силам (ВС) России координаты своих сослуживцев. Об этом рассказал Telegram-канал «Работайте, братья!», в который солдат и отправил данные.

Украинский военный пожаловался, что подвергался мучениям за «низкое морально-психологическое состояние», подчеркнув, что хочет мести.

В ходе проверки полученной информации воздушная разведка нашла месторасположение обидчиков бойца в доме в районе населенного пункта Удачное. На следующий день в эту местность были отправлены два беспилотника, поразивших назначенные цели.

К посту приложено видео, на котором видно, как наносится удар по занятому украинскими военными дому.

Ранее стало известно, что взятые в плен в Часовом Яре в Донецкой народной республике бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель помогали российским десантникам, передавая командованию ложные сведения об обстановке. Это способствовало дальнейшей зачистке населенного пункта.