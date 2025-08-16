Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 16 августа 2025Бывший СССР

Российские войска помогли бойцу Нацгвардии Украины отомстить его сослуживцам

Боец Нацгвардии Украины сдал ВС России координаты замучивших его сослуживцев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Боец из 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины из мести сдал Вооруженным силам (ВС) России координаты своих сослуживцев. Об этом рассказал Telegram-канал «Работайте, братья!», в который солдат и отправил данные.

Украинский военный пожаловался, что подвергался мучениям за «низкое морально-психологическое состояние», подчеркнув, что хочет мести.

В ходе проверки полученной информации воздушная разведка нашла месторасположение обидчиков бойца в доме в районе населенного пункта Удачное. На следующий день в эту местность были отправлены два беспилотника, поразивших назначенные цели.

К посту приложено видео, на котором видно, как наносится удар по занятому украинскими военными дому.

Ранее стало известно, что взятые в плен в Часовом Яре в Донецкой народной республике бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель помогали российским десантникам, передавая командованию ложные сведения об обстановке. Это способствовало дальнейшей зачистке населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ потеряли 70 процентов своих штурмовиков, чтобы снять одно видео. О чем оно было?

    Яхта «Мечта» за миллион долларов загорелась на Волге и попала на видео

    Российские войска помогли бойцу Нацгвардии Украины отомстить его сослуживцам

    В Европарламенте призвали понять Россию

    Мигранты в Москве устроили перестрелку во дворе школы

    Зеленский предсказал активизацию наступления России

    Отказ Путина и Трампа отвечать на вопросы журналистов на саммите объяснили

    Мерц обещал Украине одну вещь после саммита на Аляске

    В Ставрополе на год отложили концерт Xolidayboy

    Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости