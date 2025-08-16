Fox News: Си Цзиньпин дал обещание Трампу не нападать на Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин дал ему обещание не нападать на Тайвань, пока он в Белом доме. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News.

«Однако он также добавил: "Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив"», — процитировал Трамп Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин пригласил американского президента Дональда Трампа на встречу, однако приглашение еще не было принято. 18 июля газета The Times сообщила, что президент России Владимир Путин, Си Цзиньпин и американский лидер могут встретиться в Китае в начале сентября.

