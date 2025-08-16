Средства ПВО за полчаса сбили четыре украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 4 украинских БПЛА в трех регионах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 22:20 до 22:50 по мск.

В частности, два БПЛА были сбиты в Белгородской области. Еще по одному дрону уничтожили в Орловской и Курской областях.

Ранее средства ПВО в ночь на 16 августа перехватили и уничтожили 29 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов (16) было сбито в Ростовской области.