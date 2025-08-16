Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:58, 16 августа 2025Из жизни

Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

Новой «Миссис Россия — 2025» стала Екатерина Семенова из Магнитогорска
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

В Театральном центре «На Плющихе» в Москве состоялся юбилейный XXV всероссийский конкурс красоты для замужних женщин. Победительницей в нем стала 37-летняя Екатерина Семенова из Магнитогорска, пишет ТАСС.

Женщина занимается управлением коммерческой недвижимостью и состоит в благотворительном фонде «Я — Женщина». В прошлом на ее счету уже были такие титулы, как «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». Семенова воспитывает семилетнего сына Демида.

За титул «Миссис Россия» боролись 46 женщин из 22 городов — самой молодой было 26 лет, а самой взрослой — 63 года. Став победительницей, Семенова получила главный приз — корону ручной работы.

Ранее раскрыли обстоятельства смерти участницы конкурса «Мисс Вселенная» из России. Девушки не стало из-за столкновения с лосем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже обожглись». Ходят слухи о заключении воздушного перемирия на Украине. Что оно даст Киеву и пойдет ли на такой шаг Москва?

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Макрон сделал заявление после саммита на Аляске

    Стало известно имя победительницы в конкурсе «Миссис Россия — 2025»

    Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

    Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с европейскими лидерами

    Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

    На Украине заявили об унижении после саммита на Аляске

    Стало известно о приказе Генштаба ВСУ любой ценой завладеть одним населенным пунктом

    Девушка надела купленные в сети шорты и оказалась в больнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости