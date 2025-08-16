Новой «Миссис Россия — 2025» стала Екатерина Семенова из Магнитогорска

В Театральном центре «На Плющихе» в Москве состоялся юбилейный XXV всероссийский конкурс красоты для замужних женщин. Победительницей в нем стала 37-летняя Екатерина Семенова из Магнитогорска, пишет ТАСС.

Женщина занимается управлением коммерческой недвижимостью и состоит в благотворительном фонде «Я — Женщина». В прошлом на ее счету уже были такие титулы, как «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». Семенова воспитывает семилетнего сына Демида.

За титул «Миссис Россия» боролись 46 женщин из 22 городов — самой молодой было 26 лет, а самой взрослой — 63 года. Став победительницей, Семенова получила главный приз — корону ручной работы.

