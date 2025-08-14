Из жизни
19:43, 14 августа 2025

Стали известны обстоятельства смерти российской участницы конкурса «Мисс Вселенная»

Российская участница «Мисс Вселенная» погибла после столкновения с лосем
Олег Парамонов
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Муж участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная» Ксении Александровой рассказал об обстоятельствах ее смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

5 июля модель ехала из Ржева в автомобиле Porsche Panamera, за рулем был ее муж. Неожиданно на проезжую часть выбежал лось. «От момента того, как он выскочил, до удара прошла доля секунды. Я ничего не успел сделать», — утверждает мужчина. По его словам, столкновения было невозможно избежать, а подушки безопасности не сработали.

Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное — то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма

муж Ксении Александровой

Ксения Александрова попала в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Муж утверждает, что сначала она была в коме, затем пришла в сознание. Спустя несколько дней у нее развился менингит, начался сепсис, и она снова погрузилась в кому. 12 августа ее не стало.

Александровой было 30 лет. В 2017 году она стала первой вице-мисс России. В том же году она принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, но не прошла в полуфинал.

Ранее сообщалось, что финал конкурса красоты «Мисс мира — 2025» прошел в индийском городе Хайдарабад. Самой красивой девушкой мира признали 21-летнюю Опал Сучату Чуангсри из Таиланда.

    Все новости