Стало известно о несработавшем на Путине трюке Трампа с рукопожатием

Эксперт по протоколу Богачева: Путин не дал Трампу сделать трюк с рукопожатием

Президент России Владимир Путин не дал американскому лидеру Дональду Трампу сделать его классический «трюк» с рукопожатием. Об этом стало известно из заявления эксперта по протоколу Екатерины Богачевой, ее слова приводит Life.ru.

Согласно заявлению эксперта, Трамп известен привычкой с силой дергать к себе руку собеседника во время рукопожатия. Богачева рассказала, что заметила несработавший трюк во время протокольной съемки перед переговорами.

«Как раз на ней, там, где они стоят рядом, он это и демонстрирует, когда резко дергает руку нашего президента на себя, однако у него не вышло провернуть свой трюк», — заявила она. Эксперт в сфере протокола отметила, что такой способ пожимать руку может являться для Трампа способом обозначить доминирование над собеседником.

Ранее Владимир Путин согласился, что украинской «войны бы не было», если бы лидером США в 2022 году был бы Трамп.