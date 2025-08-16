Президент Путин согласился с Трампом, что при том войны на Украине не было бы

Президент России Владимир Путин согласился, что «войны бы не было», если бы лидером США в 2022 году был бы Трамп. Об этом глава российского государства заявил во время пресс-подхода после первого этапа переговоров на Аляске, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер напомнил, что говорил предшественнику Трампа на посту президента США, Джо Байдену, об опасности начала боевых действий на Украине и предостерегал его от такого развития событий.

«Я пытался убедить Байдена не доводить до тяжелых последствий и прямо сказал, что это большая ошибка», — подчеркнул Путин.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы руководил США в период с 2021 по 2025 годы, вооруженного противостояния на Украине можно было бы избежать. Путин и ранее соглашался с Трампом и подтверждал, что если бы того не «украли победу» на американских выборах 2020 года, кризиса на Украине не было бы.