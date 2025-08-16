Стало известно о решении «многих вопросов» по итогам встречи Путина и Трампа

ТАСС: На встрече Путина и Трампа были решены многие вопросы, о них объявят позже

На встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были решены «многие вопросы», однако о них будет объявлено позже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Результаты оптимистичные, многие вопросы решены, но надобности трубить раньше времени нет», — сообщил собеседник агентства.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что саммит Путина и Трампа на Аляске восстановил механизм переговоров между Москвой и Вашингтоном.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российского и американского лидеров. Трамп оценил встречу на десять из десяти, признав при этом, что сделки добиться не удалось. Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение от прошедших переговоров.