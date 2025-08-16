Россия
Медведев раскрыл первые итоги встречи Путина и Трампа

Медведев: Встреча на Аляске восстановила механизм переговоров России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске восстановила механизм переговоров между Москвой и Вашингтоном. Первые итоги саммита раскрыл зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — подчеркнул зампред Совбеза.

По словам Медведева, встреча Путина и Трампа доказала, что переговоры об урегулировании конфликта «возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО». Самым важным итогом саммита политик назвал тот факт, что обе стороны возложили ответственность за результаты переговоров о прекращении военных действий на Киев и Европу.

Зампред Совбеза также отметил, что Трамп в результате встречи отказался от эскалации давления на Россию. Кроме того, России удалось изложить условия завершения конфликта на Украине.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российских и американских лидеров. Трамп оценил встречу на десять из десяти, хотя признал, что сделки добиться не удалось. Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение от прошедших переговоров.

