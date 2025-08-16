Мир
06:46, 16 августа 2025

В Британии раскрыли тему предстоящего разговора Трампа с Европой и Зеленским

Прауд: Трампу предстоит обсудить с Европой и Зеленским остановку расширения НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу после саммита с главой России Владимиром Путиным предстоит обсудить с Европой и Украиной остановку расширения НАТО. Об этом пишет бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в соцсети X.

«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — отметил он.

Дипломат посоветовал западным странам принять это предложение и остановить боевые действия на Украине, но при этом усомнился, что они на это согласятся.

Ранее Трамп сообщил, что после саммита с Путиным пока сделки нет. По его словам, стороны согласились во многих вопросах, однако было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

