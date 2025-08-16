Интернет и СМИ
В Германии заметили тайные сигналы на встрече Путина и Трампа на Аляске

Bild: Встреча Путина и Трампа на Аляске была полна скрытых посланий и жестов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна скрытых посланий и жестов. Тайные сигналы заметили и описали в статье немецкой газеты Bild.

«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — дал свою оценку саммиту профессор Кельнского университета Томас Йегер.

По данным источников издания, о многом можно судить и по непринужденному тону беседы глав государств, и по их совместной поездке на лимузине, которую называют исключительной. Также в качестве дружеского послания американской стороны можно расценивать похлопывание Трампа по спине Путина и обращение к российской делегации с улыбкой.

Ранее профайлер описал поведение Трампа на встрече с Путиным. Он добавил, что президент США — человек действия, который предпочитает «брать все в свои руки, а не ждать чуда».

