Профайлер описал поведение Трампа на встрече с Путиным

Профайлер Спирица: Трамп может общаться открыто и искренне, но не на публике

Президент США Дональд Трамп может общаться открыто и искренне в разговоре один на один, но не перед публикой и камерами. Психологический портрет политика составил профайлер Евгений Спирица, его слова приводит «Комсомольская правда».

Спирица выделил и проанализировал личностные черты Трампа. Он отметил, что глава Белого дома амбициозный доминант, явный экстраверт, достаточно жесткий и импульсивный. При этом эксперт указал на то, что американский лидер «в определенной степени раним».

Спирица заявил, что Трамп — человек действия, который предпочитает «брать все в свои руки, а не ждать чуда».

Ранее одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун заявила, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп быстро смогли найти общий ритм в невербальном поведении во время встречи на Аляске. Она обратила внимание, что сначала лидеры шли вразнобой, однако очень быстро стали шагать в ногу. Такое случается, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация.