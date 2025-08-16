В Италии оценили возможность достичь соглашения по Украине

Мелони: Достичь соглашения по Украине все еще сложно, но возможно

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала прошедшие переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политик отметила, что теперь достичь соглашения по Украине стало возможно, хотя сделать это все еще сложно, пишет РИА Новости.

«Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение (достичь — прим. «Ленты.ру») все еще сложно, но наконец-то возможно… Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях», — процитировали Мелони в правительственном Дворце Киджи.

Премьер добавила, что в ходе встречи главы двух стран также обсуждали тему гарантий безопасности для Киева. Она напомнила, что Трамп озвучил российскому коллеге итальянскую концепцию гарантий для Украины, разработанную по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне.

