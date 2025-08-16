В Нидерландах заявили о поставленном Трампом Зеленскому ультиматуме

Активист де Йонге: Трамп поставил Зеленскому ультиматум о выходе из переговоров

Президент США Дональд Трамп дал понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что может выйти из переговоров по Украине и прекратить поддержку Киева. Об этом заявил создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге в беседе с РИА Новости.

По словам активиста, Трамп настроен серьезно, когда говорит, что соглашение по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и стран Европы. «То есть своего рода ультиматум: "либо делайте, как я говорю, а именно — придерживайтесь договоренностей, которые я заключил с [президентом России Владимиром] Путиным, либо мы уходим — забираем наших инструкторов, деньги, оружие и так далее, и тогда вы предоставлены самим себе», — сказал де Йонге.

Он выразил мнение, что Трамп больше не воспринимает Зеленского всерьез. При этом правозащитник подчеркнул, что «без помощи США Украина проиграет на поле боя».

Ранее о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине заявил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в случае принятия подобного решения вся ответственность за Киев упадет на плечи европейцев.