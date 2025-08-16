В российском регионе при атаке дронов ВСУ пострадал местный житель

Слюсарь: В Ростовской области при атаке дронов ВСУ пострадал мужчина

В Ростовской области при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель, об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина», — рассказал чиновник. Он уточнил, что пострадавшего с переломом доставили в районную больницу.

Слюсарь добавил, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку, и призвал соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Ростовскую область на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. С 22:55 по московскому времени до полуночи дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотных аппарата самолетного типа.