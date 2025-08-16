В США выявили растрату Пентагона под предлогом пополнения арсеналов после помощи Украине

Пентагон мог растратить один миллиард долларов под предлогом пополнения арсеналов после помощи Украине, «сомнительные расходы» бюджетных средств выявил аудит офиса генерального инспектора американского оборонного ведомства. Отчет цитирует РИА Новости.

В документе отмечается, что с февраля 2022 года Пентагону было выделено 39,3 миллиарда долларов из федерального бюджета для возмещения затрат на помощь Киеву. По итогам аудита стало известно, что ведомство в отчетах перед Конгрессом США заявляло суммы, превышающие реально потраченные средства.

Инспекция выявила 32 действия, не подтвержденных документами, на сумму 5,7 миллиарда долларов. «Мы считаем один миллиард долларов... сомнительными расходами», — говорится в отчете.

В начале августа в Сенате США представили законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов, в том числе на военные цели. В соответствии с документом, помощь должна быть оказана Киеву в течение ближайших двух лет. Большая часть средств уйдет на закупки нового оружия для замены старых систем, поставленных на Украину.