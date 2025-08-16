Мир
В США выявили растрату Пентагона под предлогом пополнения арсеналов после помощи Украине

Пентагон мог растратить $1 млрд для пополнения арсеналов после помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Пентагон мог растратить один миллиард долларов под предлогом пополнения арсеналов после помощи Украине, «сомнительные расходы» бюджетных средств выявил аудит офиса генерального инспектора американского оборонного ведомства. Отчет цитирует РИА Новости.

В документе отмечается, что с февраля 2022 года Пентагону было выделено 39,3 миллиарда долларов из федерального бюджета для возмещения затрат на помощь Киеву. По итогам аудита стало известно, что ведомство в отчетах перед Конгрессом США заявляло суммы, превышающие реально потраченные средства.

Инспекция выявила 32 действия, не подтвержденных документами, на сумму 5,7 миллиарда долларов. «Мы считаем один миллиард долларов... сомнительными расходами», — говорится в отчете.

В начале августа в Сенате США представили законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов, в том числе на военные цели. В соответствии с документом, помощь должна быть оказана Киеву в течение ближайших двух лет. Большая часть средств уйдет на закупки нового оружия для замены старых систем, поставленных на Украину.

    Последние новости

