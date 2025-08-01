«Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

NYT: В Cенате США предложили выделить Украине 54,6 миллиарда долларов помощи

В Сенате США представили законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов, в том числе на военные цели. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Двухпартийный законопроект инициирован сенатором-демократом Джин Шахин из Нью-Гемпшира и сенатором-республиканцем Лизой Меркавски из Аляски. Оба политика известны своей активной поддержкой Украины и критикой России.

В соответствии с документом, помощь должна быть оказана Киеву в течение ближайших двух лет. Большая часть средств уйдет на закупки нового оружия для замены старых систем, поставленных на Украину. Сенаторы также предложили выделить часть этой суммы за счет конфискованных активов России, а также денег с продаж оружия странам Европы.

Кроме того, законопроект значительно расширит возможности президента в одностороннем порядке утверждать поставки оружия Украине без консультаций с Конгрессом. В частности, это можно сделать, если глава государства официально признает часть военных запасов «излишками», что позволяет ему их официально отправить другим странам.

Предполагается, что Трампу увеличат этот порог со 100 миллионов долларов до 6 миллиардов на 2027 год

Сенатор Лиза Меркауски Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Какую еще помощь Сенат захотел дать Украине?

Кроме того, по сообщениям Reuters, комитет Сената США поддержал законодательную инициативу Пентагона о выделении помощи Украине несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа выходила в Конгресс с просьбой исключить такую строчку финансирования из своего бюджетного запроса.

«Не только предыдущая администрация, но и нынешняя также недооценили уровень стоящих перед нами проблем», — заявил глава подкомитета по обороне Митч Макконнелл.

Уточняется, что законопроект включает в себя 800 миллионов долларов на инициативу по содействию безопасности Украины. Дополнительно предполагается выделение 225 миллионов долларов на поддержку безопасности для стран Балтии. Впрочем, как передает агентство, внушительная часть этих средств в итоге может также пойти на поддержку Киева.

Эти планы также официально подтвердила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Помощь Украине встретит сопротивление

При этом NYT признает, что законопроект может быть не принят из-за позиции Республиканской партии. В частности, сейчас его поддержал только бывший глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, ранее публично критиковавший Белый дом за позицию по Украине.

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Тем не менее, многие видные республиканцы продолжают выступать против новой военной помощи. Как напоминает NYT, вице-президент США Джей Ди Вэнс обещал, что сделает все против новых законопроектов о поставках Киеву вооружений. Также 14 июля сенатор Рэнд Пол заявил, что США для поставок оружия Украине приходится занимать деньги у Китая.

«Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая», — подчеркнул конгрессмен. Он призвал перенаправить ресурсы на решение внутренних проблем страны.

Он также обратил внимание на то, что многие политические партии в США преследуют свои крупные цели, но часто забывают об экономическом факторе.

Ястребы хотят еще больше финансировать войну, левые хотят выделять еще больше пособий, а в итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги Рэнд Пол сенатор Конгресса США от штата Кентукки

Кроме того, неясна и позиция самого Трампа. 31 июля глава государства сообщил о готовящихся новых санкциях против России, которые могут быть приняты Вашингтоном по истечении десятидневного срока ультиматума.

При этом он сам усомнился в их эффективности: «не знаю, будут ли они эффективными, но мы это сделаем». Также NYT напоминает, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф после своего визита в сектор Газа направится в Россию, после чего Трамп вновь может сменить позицию по военной помощи.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Какую помощь администрация Трампа уже одобрила Украине?

По данным американского портала государственных тендеров USAspending.gov., Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на обслуживание комплексов противовоздушной обороны Patriot в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Контракт заключен с производителем Patriot, оборонной компанией Raytheon Technologies (RTX), на 12 месяцев с возможностью продления на три года — до 2028 года включительно

Кроме того, США заказали ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) на 3,5 миллиарда долларов для нескольких стран, в том числе для Украины.

По данным министерства, оборонная компания Raytheon заключила контракт на производство ракет AMRAAM на сумму до 3,5 миллиарда долларов. В публикации сообщается, что заказанные ракеты будут произведены ко второй половине 2031 года. Оружие подобного типа преимущественно применяется как средство противовоздушной обороны.

Боеприпасы будут поставлены таким государствам, как Украина, Израиль, Германия, Великобритания, а также Литва, Польша, Испания и Финляндия. В списке получателей также указаны Венгрия, Бельгия, Дания, Япония, Швеция, Швейцария, Кувейт, Тайвань, Канада и Австралия.

Фото: John Keeble / Getty Images

США уличили в извлечении выгоды из конфликта на Украине

Как заявил член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга, США извлекают выгоду из Украины, преследуя свои экономические интересы.

«Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов», — сказал эксперт.

Исследователь также отметил, что суммарная помощь Украине с участием других 40 стран антироссийской коалиции составила 700 миллиардов евро.