Раскрыты подробности о заказанной США для Украины ракете AMRAAM

Военный эксперт Живов: Ракета AMRAAM — оружие для уничтожения самолетов

Ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), которые США заказали для Украины и других стран, — серьезное оружие, предназначенное для противодействия самолетам. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

«Ракета класса воздух-воздух, которая базируется на базе F-16, ракета-перехватчик, которая работает на дальность до 120 километров. (…) Серьезная ракета», — сказал Живов.

Он отметил, что AIM-120 представляет серьезную угрозу из-за своей дальности и предназначена, чтобы сбивать самолеты.

Ранее стало известно о том, что США заказали ракеты AIM-120 на 3,5 миллиарда долларов для нескольких стран, в том числе для Украины. Предполагается, что заказанные ракеты будут произведены ко второй половине 2031 года. Боеприпасы будут поставлены таким государствам, как Украина, Израиль, Германия, Великобритания, а также Литва, Польша, Испания и Финляндия. В списке получателей также указаны Венгрия, Бельгия, Дания, Япония, Швеция, Швейцария, Кувейт, Тайвань, Канада и Австралия.