В США заявили о готовности Украины признать потерю территорий

Украинцы готовы признать фактическую потерю территорий. Об этом в эфире Times Radio рассказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
«Я был в Киеве около трех месяцев назад, и вот, что я услышал от некоторых из украинцев: "Вы знаете, мы понимаем, что, возможно, нам не вернуть всю нашу территорию, и мы готовы признать некоторые территориальные потери де-факто"», — сказал он.
По его словам, взамен украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности.
Ранее возможность обмена территориями прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова. «Они же сами понимают, что присоединившиеся к России земли не вернуть. Поэтому лучше действительно пойти на эту совершенно разумную сделку», — указала она.