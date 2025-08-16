В США заявили о готовности Украины признать потерю территорий

Экс-посол США Пайфер: Украина готова признать потерю территорий

Украинцы готовы признать фактическую потерю территорий. Об этом в эфире Times Radio рассказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

«Я был в Киеве около трех месяцев назад, и вот, что я услышал от некоторых из украинцев: "Вы знаете, мы понимаем, что, возможно, нам не вернуть всю нашу территорию, и мы готовы признать некоторые территориальные потери де-факто"», — сказал он.

По его словам, взамен украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности.

Ранее возможность обмена территориями прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова. «Они же сами понимают, что присоединившиеся к России земли не вернуть. Поэтому лучше действительно пойти на эту совершенно разумную сделку», — указала она.