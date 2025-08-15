Россия
В России прокомментировали сообщения об обмене территориями с Украиной

Депутат Журова: Украина сама понимает, что бывшие территории ей не вернуть
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

На Украине понимают, что военный конфликт не может продолжаться вечно и необходимо договариваться, тем более в Киеве и так осознают, что утраченные земли уже не вернуть, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что неназванный украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил обмен территориями между Россией и Украиной. По информации NYT, увидев возможность посредничества, Трамп сообщил собеседникам, что встретится с президентом России Владимиром Путиным один на один для заключения соглашения.

Депутат отметила, что у России давно есть понимание по территориальным вопросам, это касается и Крыма, и других территорий, которые присоединились и стали частью страны. Если на Украине больше нет претензий на этот счет, то и тема будет исчерпана, отметила она.

«Они же сами понимают, что присоединившиеся к России земли не вернуть. Поэтому лучше действительно пойти на эту совершенно разумную сделку, Украине надо принять это. И президент США Дональд Трамп как медиатор пытается оказать на это влияние, чтобы все вопросы с украинской стороны были исчерпаны», — указала Журова.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник в интервью NYT заявил, что власти Украины не поняли слов президента США Дональда Трампа об обмене территориями. Газета также описывает, что сценарии обмена территориями могут быть самыми разными и слова президента США не привнесли ясность в этом вопросе.

