Мошенники начали подменять контакты в телефонной книге жертв

Телефонные мошенники научились использовать файлы vcf для подмены номеров

Одним из набирающих популярность приемов телефонных мошенников стал способ, связанный с файлом vcf (vCard File), который используется для подмены контактов в телефонной книге. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном борьбе с мошенническими колл-центрами.

Речь идет о том, что жертва получает в мессенджере сообщение, замаскированное под важную информацию от банков, служб доставки, коллег или знакомых. В нем содержится vCard File, который телефон предлагает сохранить под новым или существующим именем. Преступники рассчитывают, что пользователь не заметит изменений.

Гражданам рекомендовали никогда не открывать вложения из сообщений от неизвестного отправителя. При этом, отмечается в сообщении, сами по себе файлы vcf не являются вирусами, а при обмене информации со знакомыми это простой и легальный способ запомнить контакты.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что при общении с потенциальной жертвой телефонные мошенники используют фразы, которые вызывают чувство срочности или паники. В том числе это требования предоставить конфиденциальную информацию и предложения о выгодных сделках и призах.