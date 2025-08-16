Бывший СССР
Военкоры сообщили подробности боев за Серебрянку

«РВ»: ВС России выбили остатки бойцов ВСУ из Серебрянки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России выбили остатки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Серебрянки, полностью взяв контроль над населенным пунктов. Подробности боев сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Подразделения 7-й бригады полностью подавили сопротивление врага, остатки боевиков ВСУ бежали из населенного пункта и теперь флаги России гордо развеваются на господствующей высоте!» — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России все чаще берут в качестве трофеев в Донецкой народной республике (ДНР) чешские штурмовые винтовки. Марочко уточнил, что такие находки российские военные делают на бывших позиций ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

