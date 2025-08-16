ТАСС: ВСУ перебрасывают резервы к Красноармейску из Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает подразделения к Красноармейску (украинское название — Покровск) из Харьковской области вместо вывода для восполнения потерь. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства указал, что второй батальон 92-й отдельной штурмовой бригады, который должен был выводиться из Липцов на восполнение потерь, был отправлен на покровское направление.

Помимо этого, по словам представителя российских силовых структур, под Красноармейск из Харьковской области отправлены по одному батальону из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые изначально тоже планировалось выводить на доукомплектование.

Ранее стало известно, что ВСУ нетипично пытаются сдержать наступление российских войск в районе подконтрольного Киеву Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР), замалчивая действия по отражению прорыва.