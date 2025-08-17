Мир
08:12, 17 августа 2025Мир

Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

Южная Каролина и Огайо отправили нацгвардию в Вашингтон
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Южная Каролина и Огайо отправили нацгвардию в Вашингтон для поддержки указа президента США Дональда Трампа об «установлении правопорядка» в американской столице. Об этом сообщили губернаторы штатов, их заявления приводит РИА Новости.

«Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Южная Каролина отправила отправила в Вашингтон 200 бойцов, а Огайо — 150.

Ранее Трамп рассказал, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за разгула преступности. Так он оценил инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска.

