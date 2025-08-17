РИА Новости: Экс-солдат ВСУ рассказал, что хочет получить российское гражданство

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Сова в беседе с РИА Новости рассказал о мечте получить российское гражданство, а также поделился дальнейшими планами.

«Я давно здесь, у меня здесь и друзья есть, в России. Ну хочу в России остаться. В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить», — рассказал Сова.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, командующем второй ротой 225-й бригады, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».