Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:50, 17 августа 2025Бывший СССР

Экс-боец ВСУ рассказал о мечте получить российское гражданство

РИА Новости: Экс-солдат ВСУ рассказал, что хочет получить российское гражданство
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Сова в беседе с РИА Новости рассказал о мечте получить российское гражданство, а также поделился дальнейшими планами.

«Я давно здесь, у меня здесь и друзья есть, в России. Ну хочу в России остаться. В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить», — рассказал Сова.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, командующем второй ротой 225-й бригады, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    Стало известно о резком ухудшении состояния Карла III

    Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию

    МВД дало рекомендации по защите аккаунта на «Госуслугах»

    При атаке БПЛА российского региона пострадал монтер пути железнодорожной станции

    Экс-боец ВСУ рассказал о мечте получить российское гражданство

    Около 10 взрывов прозвучало в российском регионе

    Французский министр посетит Украину для обсуждения ее членства в ЕС

    Россиянам рассказали о риске изъятия земельных участков

    В Британии указали на определивший успех Путина на переговорах фактор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости