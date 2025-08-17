Мир
Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Украина не пойдет на переговоры без прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первостепенное условие для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине — это прекращение огня. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает ARD.

По его мнению, без этого условия никто, особенно Украина, не будет начинать мирные переговоры. «Я считаю, что сейчас они [идеи] должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного», — сказал глава МИД ФРГ.

Он отметил, что Германия поддерживает каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец конфликту.

Ранее стало известно, что правительства Германии, Франции и Великобритании 17 августа решат, поедут ли их лидеры в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Уточняется, что у европейских лидеров пока нет официального приглашения.

