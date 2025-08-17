Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:08, 17 августа 2025Мир

Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

Bild: Мерц, Макрон и Стармер 17 августа решат, поедут ли в США с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 августа решат, поедут ли они в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как уточняет газета, они договорились скоординировать свои действия и совместно решить, поедут ли в США, и кто именно туда отправится. Однако, по данным издания, для этого требуется официальное приглашение от Вашингтона.

Отмечается, что глава Белого дома предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, но официального приглашения нет, поэтому европейские лидеры намерены избежать чисто демонстративной встречи.

Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины. Он указал на статьи в зарубежной прессе, где подтверждается этот факт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Чимаев стал чемпионом UFC

    В МИД рассказали о безразличии ЮНЕСКО к нанесенному Курской области ущербу

    В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

    Дмитриев указал на панику западных союзников Украины

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    В Госдуме напомнили о предложении Рузвельта встретиться со Сталиным на Аляске

    Ночью над центральным регионом России сбили несколько беспилотников

    Исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости