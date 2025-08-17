Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

Правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 17 августа решат, поедут ли они в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Как уточняет газета, они договорились скоординировать свои действия и совместно решить, поедут ли в США, и кто именно туда отправится. Однако, по данным издания, для этого требуется официальное приглашение от Вашингтона.
Отмечается, что глава Белого дома предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, но официального приглашения нет, поэтому европейские лидеры намерены избежать чисто демонстративной встречи.
Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины. Он указал на статьи в зарубежной прессе, где подтверждается этот факт.