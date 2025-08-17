Мир
Дмитриев указал на панику западных союзников Украины

Дмитриев: Европейские и британские сторонники конфликта в панике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — написал он.

Дмитриев приложил к сообщению ссылки на две статьи изданий Politico и Bild. В них говорится, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом может отправиться президент Финляндии Александр Стубб, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.

Ранее Дмитриев заявил, что для разрешения украинского кризиса требуется заключить полноценное мирное соглашение, а не временного перемирия. По его словам, только в таком случае наступит мир.

