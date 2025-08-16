Мир
Дмитриев обозначил лучшее разрешение конфликта на Украине

Дмитриев согласился со словами Трампа о необходимости мира на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился со словами главы США Дональда Трампа о необходимости заключения полноценного мирного соглашения на Украине, а не временного перемирия. Его слова передает РИА Новости.

«Да будет мир», — обозначил свою позицию представитель президента.

Ранее Дмитриев сообщил, что встречу с медведем на Аляске он счел удачным предзнаменованием. После российско-американского диалога он заметил, что «медведь был действительно хорошим знаком».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа. Главы государств обсудили, в частности, вопросы мирного урегулирования ситуации на Украине.

После саммита Трамп заявил, что предпочитает временному перемирию заключение мирного соглашения между участниками конфликта.

