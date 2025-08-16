Спецпредставитель Путина рассказал об увиденном им перед саммитом на Аляске хорошем знаке

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Медведь был действительно хорошим знаком

Спецпредставитель президента России Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об увиденном им перед саммитом на Аляске хорошем знаке. Подробностями он поделился в соцсети X.

Дмитриев сообщил, что перед мероприятием увидел медведя. Встречу с животным он счел удачным предзнаменованием. После российско-американского диалога он опубликовал новый пост, в котором сообщил, что «медведь был действительно хорошим знаком».

Текст член российской делегации сопроводил эмодзи медведя, улыбающимся лицо с нимбом и голубем с оливковой ветвью в клюве.

Ранее сообщалось, что Дмитриев решил прогуляться на природе перед саммитом на Аляске. Медведь пробежал в паре десятков метров от чиновника.