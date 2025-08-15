Спецпредставитель Путина Дмитриев встретил медведя на Аляске

Спецпредставитель президента России Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. Соответствующее видео публикует ТАСС.

На кадрах член российской делегации гуляет на природе перед саммитом с американской стороной. Животное пробегает в паре десятков метров от чиновника.

Ранее стало известно, что Служба безопасности президента РФ и Секретная служба США, отвечающая за охрану лидера США Дональда Трампа, проводят совместные операции в Анкоридже, где состоится саммит глав государств.