20:14, 15 августа 2025Мир

Дмитриев встретил медведя

Спецпредставитель Путина Дмитриев встретил медведя на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Спецпредставитель президента России Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. Соответствующее видео публикует ТАСС.

На кадрах член российской делегации гуляет на природе перед саммитом с американской стороной. Животное пробегает в паре десятков метров от чиновника.

Ранее стало известно, что Служба безопасности президента РФ и Секретная служба США, отвечающая за охрану лидера США Дональда Трампа, проводят совместные операции в Анкоридже, где состоится саммит глав государств.

