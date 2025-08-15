Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 15 августа 2025Мир

Стало известно об операции на месте саммита Путина и Трампа

Bloomberg: Службы безопасности РФ и США проводят совместные операции в Анкоридже
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служба безопасности президента России Владимира Путина и Секретная служба США, отвечающая за охрану лидера США Дональда Трампа, проводят совместные операции в Анкоридже, где состоится саммит двух лидеров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Задача [Секретной службы] была необычайно сложной: одновременно обеспечить безопасность как американского, так и российского президентов, каждого из которых окружала хорошо вооруженная охрана. Четыре человека, знакомые с планом, сообщили, что операция превратилась в масштабный спринт, сжатый до одной недели», — говорится в статье.

Отмечается, что в ходе саммита две службы будут совместно обеспечивать безопасность лидеров России и США, для чего перед началом переговоров им необходимо согласовать план организации мероприятия. «Если 10 американских агентов будут стоять у входа в переговорную комнату, то 10 российских агентов будут стоять на другой стороне. Все будет сопоставлено: человек за человека, пистолет за пистолет», — пишет издание.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

    Любителей спать с ночником предупредили о риске угрожающего жизни заболевания

    Россиянка подала в суд на авиакомпанию из-за поданного во время задержки рейса салата

    Неожиданно редкие птицы прилетели в Россию из Азии

    Решетова показала усыпанное прыщами лицо крупным планом

    На Западе объяснили значение для Украины достающего до Москвы «Сапсана»

    Производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ

    Стримерша выстрелила в женщину в прямом эфире и попала под арест

    Трамп досрочно покинет встречу с Путиным при одном условии

    В офисе Зеленского назвали критерии оценки переговоров на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости