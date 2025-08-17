Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 17 августа 2025Россия

Глава российского региона рассказал о сложной ситуации в приграничье

Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области остается сложной
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ситуация в приграничье Белгородской области остается сложной из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут», — написал он.

Гладков также рассказал, что в понедельник все бюджетные учреждения будут работать в дистанционном формате. Порядок работы определят главы ведомств.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона, нанеся удары по домам и машинам жителей. По его данным, повреждения получили семь автомобилей и четыре частных дома, а также неэксплуатируемый социальный объект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Чимаев стал чемпионом UFC

    В МИД рассказали о безразличии ЮНЕСКО к нанесенному Курской области ущербу

    В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

    Дмитриев указал на панику западных союзников Украины

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    В Госдуме напомнили о предложении Рузвельта встретиться со Сталиным на Аляске

    Ночью над центральным регионом России сбили несколько беспилотников

    Исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости