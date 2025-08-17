Глава российского региона рассказал о сложной ситуации в приграничье

Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области остается сложной

Ситуация в приграничье Белгородской области остается сложной из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут», — написал он.

Гладков также рассказал, что в понедельник все бюджетные учреждения будут работать в дистанционном формате. Порядок работы определят главы ведомств.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона, нанеся удары по домам и машинам жителей. По его данным, повреждения получили семь автомобилей и четыре частных дома, а также неэксплуатируемый социальный объект.