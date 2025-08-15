Россия
18:51, 15 августа 2025Россия

Губернатор сообщил о новых ударах ВСУ по домам и машинам россиян

Гладков: ВСУ атаковали пять белгородских населенных пунктов, ранен мужчина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, нанеся удары по домам и машинам жителей. О новой атаке на регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным главы региона, повреждения получили семь автомобилей и четыре частных дома, а также неэксплуатируемый социальный объект. В одном из населенных пунктов повреждены линии электропередачи.

Кроме того, украинский дрон ударил по территории одного из белгородских предприятий. Вследствие этой атаки пострадал мужчина — его госпитализировали с баротравмой.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали порт Оля в Астраханской области. Обломки сбитого беспилотника упали на судно.

