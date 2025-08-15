ВСУ атаковали российский порт

Астраханский губернатор Бабушкин сообщил об атаке ВСУ на порт Оля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Оля в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Астраханская область подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона — порт Оля», — написал Бабушкин.

По его словам, все украинские беспилотники были либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), либо уничтожены. Повреждений в портовой инфраструктуре нет, отметил он.

При этом, добавил губернатор, обломки сбитого беспилотника упали на судно, стоящее в порту. Некоторые куски БПЛА найти пока не удалось.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 15 августа сбили 53 дрона над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.