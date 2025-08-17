Госдума отказалась от запрета необычных имен по одной причине

Депутат Буцкая: В Госдуме передумали запрещать странные имена для детей

В Госдуме отказались от законодательного запрета на необычные имена для новорожденных. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на депутата Татьяну Буцкую.

Госдума передумала ограничивать право родителей называть детей неодушевленными предметами по одной причине — из-за сложностей с созданием универсальных формулировок. «У нас нет ответа на вопрос, как, учтя многонациональность страны, защитить ребенка, при этом не нарушить его конституционные права», — пояснила Буцкая, добавив, что «нет смысла принимать законы, которые не могут быть реализованы».

Параллельно в Общественной палате РФ председатель профильной комиссии Сергей Рыбальченко предложил альтернативное решение — разместить на портале «Госуслуги» рекомендательный список имен. Статистика ЗАГС показывает, что среди редких имен 2025 года встречаются такие варианты как Космос, Эльбрус, Алмаз и даже Огнива.

Аналитики отмечают, что несмотря на отсутствие запрета, предпочтения родителей постепенно возвращаются к традиционным именам. По данным за первое полугодие 2025 года, имя Анна впервые за несколько лет опередило Софию в рейтинге популярности, а среди мужских имен лидирует Михаил. В топ-5 также вошли классические имена — Александр, Артем, Матвей, Тимофей, Ева, Варвара и Мария.

Ранее член Общественной палаты, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек. По словам общественника, такая мера поможет пожилым родственникам активнее заниматься внуками — в том числе принимать решения медицинского характера и решать жилищные вопросы.