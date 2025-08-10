В России предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Член Общественной палаты, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам общественника, такая мера поможет пожилым родственникам активнее заниматься внуками — в том числе принимать решения медицинского характера и решать жилищные вопросы.

Вписывать детей в паспорта бабушек предлагается с согласия обоих родителей.

