Петр Ян отказался считать Чимаева российским чемпионом UFC

Петр Ян: Хамзат Чимаев не представляет Россию

Боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян отказался считать Хамзата Чимаева российским чемпионом UFC. Об этом он рассказал Sports.ru.

«Чимаев не представляет Россию. Думаю, его нельзя назвать российским чемпионом. Логично же — он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России», — заявил Ян.

17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса Дю Плесси. Их поединок возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго (США) и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны. «РБ-Спорт» обращает внимание, что после победы над Дю Плесси Чимаев обернулся именно в флаг ОАЭ и давал интервью в таком виде.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В своем последнем бою, который прошел 26 июля, он победил американца Маркуса Макги.