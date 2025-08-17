В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Колесник назвал попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС очень опасной историей

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) — это очень опасная история, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на действия украинской армии.

«Атака на любую атомную электростанцию — это опасно. Потому что это объект особой опасности, связан с радиацией. Долгосрочное радиоактивное заражение может нанести серьезный ущерб местности. Там плотная застройка, там большое количество людей. Еще раз Украина подтвердила, что является террористическим государством», — заявил Колесник.

Также депутат отметил, что необходимо выяснить, кто именно отдал приказ и пытался ударить по Смоленской АЭС.

«Я думаю, что надо отвечать по воинским частям. Выяснить, кто пытался атаковать. У нас Федеральная служба безопасности это хорошо делает. И наказать каждого. Потому что это покушение на большое количество людей», — заключил он.

Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили о предотвращении атаки дронов на Смоленскую АЭС. По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат был ликвидирован при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

